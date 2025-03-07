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İstanbul'da TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücü yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 16:33

Arnavutköy'de TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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Kaza öğle saatlerinde Hadımköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GG 4718 plakalı TIR ile 34 NC 6368 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı.

İstanbulda TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücü yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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İstanbulda TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücü yaralandı

 

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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