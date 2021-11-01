İstanbul'da tespit edilen en büyük hayalet ağ! 80 metre uzunluğunda...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
Önemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABDde yapılacakÖnemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABD'de yapılacak#MSB
İngiltere onları konuşuyor Loris Karius ve Ozan Kabak...İngiltere onları konuşuyor! Loris Karius ve Ozan Kabak...#Ozan Kabak
Kritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşmeKritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında! O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşme#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Kaç dakika görüştülerKaç dakika görüştüler#Erdoğan
Yerli ve milli Garaj Çocuğu görevi bırakıyorYerli ve milli 'Garaj Çocuğu' görevi bırakıyor#Yemeksepeti
Yol ortasında sır mezarYol ortasında 'sır mezar'#Edirne
Ödüllü narkotik polisi tutuklanmıştı 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamışÖdüllü narkotik polisi tutuklanmıştı! 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamış#Adana
Bakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadıkBakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık#İçişleri Bakanı
Bakan duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 2.5 milyar lira destekBakan duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 2.5 milyar lira destek#Devlet
Kadın sporcuların münasip giysi zaferiKadın sporcuların 'münasip giysi' zaferi!#Kadın Sporcu
İstanbul’da tespit edildi 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntüİstanbul’da tespit edildi! 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntü#İstanbul
Bengü ikinci kez anne olduBengü ikinci kez anne oldu#Bengü
Okullar kapanacak mı Sağlık Bakanı Kocadan net yanıtOkullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan net yanıt#Koronavirüs
ABD ordusundan lazer silahı adımıABD ordusundan lazer silahı adımı!#ABD
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da tespit edilen en büyük hayalet ağ! 80 metre uzunluğunda...

#İstanbul#Marmara Denizi#Balıkçılık

Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen en büyük hayalet ağlardan biri İstanbul Yeşilköy'de bulundu. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 'gırgır' ağı olarak tabir edilen hayalet ağ, denizden çıkarılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Ağlar, 2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte. Bunları bir an önce çıkartıp balıkların daha rahat gezebileceği bir ortam oluşturacağız" dedi.

İstanbulda tespit edilen en büyük hayalet ağİstanbulda tespit edilen en büyük hayalet ağ
İstanbulda tespit edilen en büyük hayalet ağ

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında 'hayalet ağ' olarak bilinen terk edilmiş ağların temizlenmesine 2017 yılından bu yana devam edildiğini söyledi. Atalay, Marmara başta olmak üzere tespit ettikleri, balıkçıların bildirdiği veya vatandaşların söylediği pek çok ağı çıkardıklarını söyledi. Atalay, büyük ağları da daha büyük ekipmanlar vinçlerle çıkardıklarını belirtti. Marmara'da temizlenmesi gereken 5 lokasyonda ağ tespit ettiklerini ifade eden Atalay, bunların çıkarılması için hava şartlarının uygun olmasını beklediklerini kaydetti.

Marmara Denizi için endişelendiren açıklama

İlgili Haber:Marmara Denizi için endişelendiren açıklama

'EN BÜYÜK AĞLARDAN BİRİSİ'

Atalay, İstanbul'un pek çok lokasyonunda hayalet ağ çıkarıldığını, en büyük ağlardan birini yakın zamanda Yeşilköy açıklarından çıkaracaklarını belirterek, "Çok büyük ağlarımız kalmadı; ama 1 ağımız kaldı. O da büyük bir gırgır ağı. Bir kayalığa takılmış. Dalgıçların biraz zorlanacağı bir derinlikte.

İstanbulda tespit edilen en büyük hayalet ağ 80 metre uzunluğunda...


Marmaranın risk haritası açıklandı

İlgili Haber:Marmara'nın risk haritası açıklandı

O da yaklaşık 80 metre uzunluğunda alabildiğine geniş bir ağ. Bir gırgır ağı küçüklerinden bile almaya kalksanız 2-3 milyon lira civarında. Bu ağ Türkiye'de tespit edilen en büyük ağlardan bir tanesi. Oldukça derin bir bölgede, robotlarımız ile birlikte çıkaracağız.

Haberin Devamı

2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte ağlar. Bunları bir an önce çıkartıp balıkların daha rahat gezebileceği bir ortam oluşturacağız" ifadesini kullandı.

'13 SANTİMİN ALTINDA İSTAVRİT ALMAYIN'

Atalay, ayrıca 13 santim boyunun altında istavrit yakalanmaması gerektiğini de vurgulayarak, "Balıkçılık konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Çok sıkı takip ediliyor. Geçen yıl hamsi belli bir dönem yasaklanmıştı, onun faydalarını bu yıl görüyoruz. Her hafta yine hamsinin, diğer balıkların gıda yönünden incelendiği gibi boy olarak da inceliyoruz.

İstanbulda tespit edilen en büyük hayalet ağ 80 metre uzunluğunda...


Ona göre ne gerekiyorsa bütün kurallarımızı değiştirebiliyor, yenileyebiliyoruz. İstavrit balığının boyca 13 santimin altında yakalanmaması gerektiğini vurguluyoruz. 13 santimin altındaki istavrit balıklarını da halkımızın almamasını özellikle rica ediyoruz. Eğer 13 santimin altında çok istavrit yakalanmaya başlanırsa buna da kısıtlama getirilebilir, ona da önümüzdeki günlerde araştırmalar ve veriler doğrultusunda karar verilir" dedi.

İlgili Haberler:

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadımGizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiO olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Marmara Denizi#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım