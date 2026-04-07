İstanbul'da teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada: Kahraman polis dünya gündeminde

Haberin Devamı

Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza'daki İsrail konsolosluğu önüne gelen 3 terörist polis ekipleri ile silahlı çatışmaya girdi.

Teröristlerin saldırısında 2 polisimiz hafif şekilde yaralanırken çatışma neticesinde teröristler etkisiz hale getirildi. Nefes kesen anların en net görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntüler sosyal medyada gündeme otururken çok sayıda yabancı hesap tarafından da paylaşıldı.

Cep telefonu ile kaydedilen çatışma anlarında bir kahraman polisimizin teröristlere karşı amansız mücadele sergilediği görüldü. Polis memuru, yaralanmasına rağmen araçları kendisine siper ederek mücadeleye girişti.

Haberin Devamı

Görüntülerin başında bir teröristin etkisiz hale getirilmiş vaziyette yerde yattığı kaydedildi.

ÖNCE TERÖRİSTLERDEN BİRİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İstanbul'daki film sahnelerini aratmayan çatışmada silahlı saldırganları hedefine alan polis memurunun servis aracının sağına ve solunda konuşlanan teröristlerden önce birini vurup etkisiz hale getiriyor.

SALDIRGAN TABANCASINA SARILDI

Tek kalan diğer teröristin de peşine düşen polis memurunun servis araçların arasında geçişler yaptığı görülüyor. Bu esnada elinde uzun namlulu silah bulunan saldırgan devamında üzerindeki tabancayı da çıkararak ekiplere ateş açmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

YARALANDI, YERDE YUVARLANIP TERÖRİSTİ HEDEF ALDI

Bu görüntülerin devamında silahlı saldırıya devam eden bu teröriste karşı polis memurlarından birinin servis aracının arkasına geçip mücadele ettiği görülüyor. Polis memurunun yaralanmasına rağmen yerde yuvarlanarak teröristi hedefine alıp vurarak etkisiz hale getirdiği kaydedildi.