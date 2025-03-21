İstanbul'da terör ve yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı iddialar... 'Milyonlarca üyenin kişisel verilerini sattılar'

Haberin Devamı

DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay soruşturmalarla ilgili şu detayları paylaştı:

Soruşturmanın başlama tarihi olarak 18 Ekim 2024 gösteriliyor. Yani CHP'de para sayma kuleleri ve CHP il başkanlığı binasının satın alınma süreci ile ilgili soruşturma kapsamında ifadeler alındı. Yine aynı iki kişinin ifadesi onların tanık beyanları üzerine bu soruşturma başlatıldı. 8 açık 4 gizli tanığın ifadeleri var. MASAK tarafından bazı tespitlerde bulunulmak üzere çalışma başlatıldı ve ardından soruşturmada teknik ve fiziki takip başladı.

Uğur Güngör ve Hasan Hüseyin Şenyurt isimlerini biz daha önce para sayma kuleleri soruşturmasında duymuştuk. Bu kişilerin tekrar ifadesi üzerine iddia edilen örgütün, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan elde edilen gelirleri aklamak, yine bu gelirleri suç örgütü çıkarları doğrultusunda kullanmak gibi bazı suçları tespit edildi.

Haberin Devamı

Burada önemli bir detay var. İddialara göre Ekrem İmamoğlu'nun direktiflerine göre hareket edildiği yine adliyedeki soruşturma evraklarına yansıdı. Ekrem İmamoğlu da suç örgütü lideri olmala suçlanıyor.Bu suç örgütü nasıl işliyor? Önce suçtan bir gelir elde edildiği tespit ediliyor daha sonra bunların legalleştirildiği, bunların örgüt lehine kullanıldığı ve başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere suç ögütü lideri ve üyelerinin sebepsiz zenginleştiği iddia ediliyor.

Geçmişe yönelik de tespitler var. 2021 yılında başlatılan bir soruşturma daha vardı. Bunlar da inceleniyor ve soruşturma derinleştiriliyor. Şimdi burada CHP örgütünün şekillendirilmesi gibi çok önemli bir undur var. İddialara göre bu elde edilen suç geliri paraları ile milletvekili adayları, belediye başkanı adayları gibi adaylar belirlenip kongre üzerinden gibi CHP'nin şekillendirildiği iddia ediliyor.

'İMAMOĞLU'NDAN DOĞRUDAN TALİMAT ALDIĞI İDDİASI VAR'

Soruşturmanın 2 numaralı ismi olarak Medya AŞ. Genel Müdürü Murat Ongun'un olduğunu görüyoruz. Onun ardından İBB'ye bağlı Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in, İBB iştirakler başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat genel müdürü Tunvay Yılmaz ve son olarak da Beylikdüzü belediye başkanı Mehmet Murat Çalık'ın organizasyonun tepsinde yer aldığı iddia ediliyor. Bu isimlerin İmamoğlu'ndan doğrudan talimat aldığı iddiası dava dosyasında yer alıyor.

Haberin Devamı

'ADRESE TESLİM İHALE'

İhale almak istiyorsunuz ancak sizin firmanızda olabilecek bir madde ekleniyor o ihaleye. Dolayısı ile diğer firmalar o ihaleden eleniyor. Adrese teslim dediğimiz ihalede sonuçta siz kazanıyorsunuz.

Bu ihalelerden yüklü miktarda komisyon alındığı ve örgüt şeması altında dağıtıldığı tespit ediliyor.

Daha enteresan bir tespit var burada da bazı ihalelerin kağıt üzerinde gerçekleştiği ancak saha da gerçekleşmediği. Örnek olarak; bir bana için ihaleye yapıldığı ancak o binanın hiç yapılmadığı, belediye kasasından para verildiği tespit ediliyor.

İBB’den ihale almış firmaların zamanı geldiğinde hak ediş dediğimiz paraları alma kısmında komisyon istendiği komisyon verildikten sonra hak edişlerin ödendiği tespitlerde yer alıyor.



Haberin Devamı

Yine imara aykırı alanlara rüşvet karşılığında iskan verildiği toplanan paraların örgüte menfaat olarak yansıtıldığı tespit ediliyor.

Daha önceden para sayma görüntüleri soruşturması vardı. Bunda da yine önemli bir tespit var o da şu; CHP ile binasının satın alınırken İstanbul’daki 3 belediyenin kasasından il binasının satın alınması için para verildiği yine tespitlere yansıyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından 6 milyon lira, Beşiktaş Belediyesi tarafından 3 milyon lira, Şişli Belediyesi tarafından 800 bin lira verildiği tespit ediliyor.

KİŞİSEL VERİ İLE SEÇMEN YÖNLENDİRİLDİ

Evet böyle bir şey var. Mustafa Nihat Sütlaş isimli bir kişi var. Bu kişi Reklam İstanbul diye bir firma kuruyor. Bu firmada SGK'lı görünen bazı personeller var. İlginçtir o kişiler üzerine de başka firmalar var. Bu firmalar üzerinden bir suç geliri elde ediliyor. Bu paralarla seçmenin yönlendirildiği iddia ediliyor. İddiaya göre Murat Ongun tarafından yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlatılıyor. Bu yazılım üzerinden kişisel veriler hukuka aykırı bir şekilde işleniyor ve biriktiriliyor.

Haberin Devamı

'KİŞİSEL VERİLERİN SATILDIĞI TESPİT EDİLİYOR'

İstanbul senin adlı bir uygulama var. Bu uygulamanın yüzbinlerce üyesi var. Bu uygulamadaki kişilerin reklam ve pazarlama karşılığında satıldığı tespit ediliyor. Elde edilen bilgilerle İstanbullu vatandaşların tercihlerinin yönlendirilmeye çalışıldığı iddiaları dosyada yer alıyor.

'UĞUR GÜNGÖR BENDEN RÜŞVET İSTEDİ DİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ'

Gazeteci Zeki Gümüş’ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aslında bu balya balya paraların oluşması kamuoyuna yansıması normal bir şey değil. Neden normal bir şey değil? Çünkü bir ihale yapıyorsunuz. İhalenin bütün bileşenlerinin resmi olarak kayda geçmesi lazım. Sonuçta bunun balya balya paraları toplayıp aktarma şeklinde olmaması lazım. 18 Ekim 2024’te başlamış ama isimlere baktığımız zaman bu insanların ilişkilerinin Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zamandan geldiğini görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Uğur Güngör. Uğur Güngör bir site ile ilgili bir rüşvet olayı söz konusu idi. Uğur Güngör benden rüşvet istedi diye cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yani kendisini de ihbar ederek bir suç duyurusunda bulundu. Takip 2024 yılında oluyor ama ilişkiler daha öncesine dayanıyor. Onun dışındaki ilişkilere baktığımızda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, oradaki geçen isimleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman girift ilişkilerin içerisinde tanık beyanları olarak biz bunu görebiliyoruz. Sis bulutu dağılıyor ve her şey gün yüzüne çıkmaya başladı.