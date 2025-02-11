İstanbul'da terör soruşturması: Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik; İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

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Gözaltına alınanalar şu şekilde;

Şüpheli C.Y.'nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli L.G.'nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli B.K.'nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli E.G.'nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli G.A.'nın Fatih Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli H.Ö.'nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli N.A.'nın Adalar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli S.G.'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli T.Ş.'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi olarak

ve bir sivil gözaltına alındı.