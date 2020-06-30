İstanbul'da terör örgütü üyelerine operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik bugün erken saatlerde operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün 6 üyesinin başta Esenyurt olmak üzere terör örgütü adına işyeri kundaklama eylemlerini gerçekleştirdikleri, 3 üyesinin ise yol kesme eylemlerine karıştıkları, 1 terör örgütü üyesinin ise Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a döndüğü belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün erken saatlerde üç ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.