×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG'ye operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Terör#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 10:01

İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yedi kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Aramalarda şüphelilerin terör örgütünün dijital materyalleriyle örgütsel dokümanlarında fotoğrafları olduğu tespit edildi.

Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak tespit edilen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Terör#Polis

BAKMADAN GEÇME!