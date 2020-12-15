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AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 04:05 | Son Güncelleme:

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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