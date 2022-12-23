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İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#PKK/KCK#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 11:59

İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'ne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin gençlik yapılanması olarak bilinen DGH mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüt mensubu olduğu tespit edilen 12 kişiye yönelik 8 ilçede, 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbulda terör örgütü PKKnın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Operasyonda 12 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbulda terör örgütü PKKnın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

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#İstanbul#PKK/KCK#Gözaltı

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