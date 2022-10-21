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İstanbul'da terör örgütü PKK üyesi 2 şüpheli tutuklandı

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#İstanbul#PKK#Tutuklama
İstanbulda terör örgütü PKK üyesi 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 12:06

Terör örgütü PKK üyesi 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 16 Ekim Pazar günü düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak, tutuklandı. Şüpheliler 'Zerdeşt Agiri' kod adlı H.A. ve 'Hogir Kobani' kod adlı A.G.'nin, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasına katıldığı, geçtiğimiz günlerde sınır hattından Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PYD/YPG PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında örgütle bağlantılı kişilerin hesaplarını tespit ederek, sanal takip başlattı.

Şüphelilerin görsel ve propaganda içerikli paylaşımların incelenmesi ve arşiv taramalarıyla yapılan karşılaştırmalar sonucunda, 2014 yılında örgütün Suriye yapılanmasına katılarak silahlı ve ideolojik eğitim alan ve sözde savaşçı olarak faaliyet gösteren 2 şüphelinin, sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

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Örgüt üyesi Zerdeşt Agiri kod adlı H.A. ve Hogir Kobani kod adlı A.G. isimli 2 şüpheli, 16 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen nokta operasyonla saklandıkları adreste gözaltına alındı. Şüpheliler 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 19 Ekim Çarşamba günü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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#İstanbul#PKK#Tutuklama

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