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AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 01:34 | Son Güncelleme:

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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