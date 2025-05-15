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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 11 gözaltı

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#DEAŞ#Terör Örgütü#Gözaltı
İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyonda 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 10:16

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik, 15 Mayıs Perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yurtta yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyonda 11 gözaltı

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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#DEAŞ#Terör Örgütü#Gözaltı

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