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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı

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#DEAŞ#Terör Örgütü#Operasyon
İstanbul’da terör örgütü DEAŞa operasyon: 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 13:23

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 şüpheli yakalandı. Aynı operasyonda, kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi birimlerine teslim edildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın yurt içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde ayrıca kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yakalanan 9 örgüt üyesinin İstanbul TEM Şubedeki sorguları sürüyor.

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#DEAŞ#Terör Örgütü#Operasyon

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