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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon

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#İstanbul#DEAŞ#Terör
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 09:18

İSTANBUL’da polis, Türkiye’de eylem hazırlığında olduklarını tespit ettiği DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanması için cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’daki DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan bazı şüphelilerin İstanbul’da yaşadıkları belirlendi. TEM polisi, şüphelilerin yakalanması için dün sabah saat 06.30’da Avcılar Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye’ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi. İstanbul’da da örgüt adına çalışmalarına devam ettikleri belirlenen 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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