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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 28 gözaltı

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#Terör#Deaş#İstanbul
İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyon 28 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 10:25

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan incelemelerde şüphelilere ait silah ve mermilere el konuldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyon 28 gözaltı

Çalışmalar kapsamında örgütle ilişkisi oldukları tespit edilen şüphelilerin Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyon 28 gözaltı

15 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 172 fişek, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ve bin 610 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyon 28 gözaltı

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#Terör#Deaş#İstanbul

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