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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide/HAD'a operasyon: 11 gözaltı

#Istanbul#DEAŞ#El Kaide

İstanbul’da 7 ilçede DEAŞ ve El Kaide/HAD silahlı terör örgütlerine yönelik 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Suriye, Irak, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide/HAD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Polis ekipleri terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle aktif faaliyet gösterenler ve silahlı terör örgütü faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 7 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye, Irak, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 11 yabancı şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, operasyon anları polis kameralarınca görüntülendi.

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#Istanbul#DEAŞ#El Kaide

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