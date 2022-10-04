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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Terör#İstanbul
İstanbulda terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 09:36

İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne para yatıranlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda DEAŞ terör örgütü adına para toplayanlara para yatıran şüpheliler tespit edildi. Savcılığın talimatıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 10 ilçede 12 adrese bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

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#DEAŞ#Terör#İstanbul

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