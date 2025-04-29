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İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: On dört kişi yakalandı

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#İstanbul#Terör#Operasyon
İstanbulda terör örgütlerine operasyon: On dört kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 09:11

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda on dört kişi yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli olmak üzere toplamda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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#İstanbul#Terör#Operasyon

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