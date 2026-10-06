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İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

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#Terörle Mücadele#DEAŞ#El Kaide
İstanbulda terör örgütlerine operasyon: 14 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:48

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "terörizmin finansmanı" suçuna ilişkin çalışma yürütüldü.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

İstanbulda terör örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

Bu adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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İstanbulda terör örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

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#Terörle Mücadele#DEAŞ#El Kaide

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