İstanbul'da terör opesyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul ve Hatay'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik; Anadolu, Gazi ve Nurtepe Mahalli alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 10 Şüpheli şahsın yakalanması adına 24.05.2023 günü ilimiz merkezli ve Hatay ilinde operasyonel çalışma yapılmış olup yapılan çalışma sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulmuştur. Gözaltında bulunan 8 şüpheli şahıs Şube Müdürlüğümüzde işlemleri tamamlanması akabinde 26.05.2023 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca; 5 şahıs Adli Kontrol Kararı ile Serbest Bırakılmış, 3 şahıs ise Tutuklanmıştır" denildi.