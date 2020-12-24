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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

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İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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İSTANBUL'da Marksist Leninist Komünist Parti(MLKP) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranması bulunan ve örgütün il sorumluları arasında olduğu değerlendirilen Uğur O. yakalanarak gözaltına alındı. Uğur O. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli olarak terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik ortak çalışma yaptı. Terör örgütünün İstanbul sorumlularından olduğu değerlendirilen ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranması bulunan Uğur O.'nun saklandığı adres belirlendi. Ardından geçtiğimiz salı günü düzenlenen operasyonda Uğur O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorgulanan şüpheli Uğur O. buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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