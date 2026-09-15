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İstanbul'da terör operasyonu: 39 gözaltı

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#Terör Operasyonu#İstanbul#MLKP
İstanbulda terör operasyonu: 39 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 09:20

İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında MLKP, TKP/ML-TİKKO, DSİH-Kaldıraç ve MKP üyelerinin bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde adı geçen ve terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik incelemelerde, MLKP içerisinde faaliyet gösteren 44, TKP/ML-TİKKO içerisinde faaliyet gösteren 4, DSİH-Kaldıraç içerisinde faaliyet gösteren 3 ve MKP içerisinde faaliyet gösteren 1 şüpheli olmak üzere toplam 52 şüpheli tespit edildi.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 8’inin yurt dışında, 2’sinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde 42 adrese düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra 1 tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi. (DHA)

 

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#Terör Operasyonu#İstanbul#MLKP

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