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İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı

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#İstanbul#Terör#Operasyon
İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 20:52

İstanbul’da düzenlenen operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü üyelerine yönelik 8 ilçede 13 ayrı adreste eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 1’i serbest bırakılırken, 5’i için adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. 2’si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden yabancı uyruklu olan 4 kişi ise sınır dışı işlemeleri için Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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