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Rojda ALTINTAŞ - Şevval KARS - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

İstanbul'da termometreler 38 dereceyi gördü

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İstanbul'da termometreler 38 dereceyi gördü

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Kentte aşırı sıcak ve yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar denize girdi. Bazı vatandaşlar ise denize girmenin yasak olduğu bölgelerde yasağa aldırış etmedi.

İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 38 dereceyi buldu. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Şişli'de sıcaklık saat 15.00 sıralarında 38 derece olarak ölçüldü. Aynı saatlerde Sancaktepe 37, Arnavutköy ve Güngören 37 Fatih ile Pendik ise 36 derece oldu.

İstanbulda termometreler 38 dereceyi gördü


Sıcaklardan bunalanlar, Yeşilköy'de denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu bölgelerde vatandaşlar yasağa aldırış etmedi.
İstanbulda termometreler 38 dereceyi gördü

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji sabah saatlerinde yaptığı uyarıda hava sıcaklığının Marmara genelinde güneşli olduğunu açıklamıştı. Sıcaklıkların bazı kentlerde 40 dereceye yaklaşacağı belirtilmişti. Artan sıcaklıklara ve nem oranına karşı tedbirli olunmalı çağrısı yapılmıştı.

İstanbulda termometreler 38 dereceyi gördü

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