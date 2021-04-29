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Ersan SAN – Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

İstanbul'da termal kameralı deneti̇m

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İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekipleri, Balat ve çevre mahallelerde asayiş denetimi yaptı. 24 saat süren denetimde drone üzerine yerleştirilen termal kamera kullanıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletli devriye ekipleri ile ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, dronla tespit edilen alanlar, motosikletli ekiplerce kontrol edildi. Şüpheli bulunanların üzerleri aranıp, Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı.

TERMAL KAMERA KULLANILDI

24 saat süren denetimde termal kamera kullanıldı. Drone üzerine yerleştirilen termal kamera ile ilçe genelinde kontroller yapıldı. Termal kamera ile tespit edilen şüpheli noktalar, polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

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