İstanbul'da tepki çeken manzara! Otopark için ağaçları kestiler iddiası

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Olay, 13 Haziran Cumartesi günü Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 28 iş yerinin bulunduğu bölümde otopark oluşturmak amacıyla, yıllar önce dikilen ve zamanla büyüyerek bölgeye yeşil bir görünüm kazandıran çok sayıda ağaç kesildi.

Kesim işlemlerinin ardından alanda geniş boşluklar oluşurken, uzun yıllardır yeşil alan olarak kullanılan bölgede vatandaşların yürüyüş yaptığı ve dinlendiği belirtildi. Kesim yapılan alan dron ile havadan görüntülenirken, bölgedeki ağaçların önemli bölümünün kaldırıldığı görüldü.

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'HİÇBİR AMAÇ İÇİN AĞAÇ KESİMİ DOĞRU DEĞİLDİR'

Ağaç kesimine tepki gösteren esnaf Hakkı Erçetin, “Bu bölgede, otopark amaçlı ciddi bir ağaç kesimi yapılmakta. Buraya 2000'li yıllarda ceviz ağaçları dikmiştik ve ciddi olarak ağaçlandırmıştık. Bölgenin en yeşil alanıydı. İnsanlar gelip oturuyordu, köpeklerini gezdiriyorlardı, dinleniyorlardı. Şu an ise sadece otopark amaçlı, ağaçlar kesildi.

OSB’ye ve yönetime şikayette bulundum fakat herhangi bir dönüş alamadım. Amaç otopark, fakat ne olursa olsun hiçbir amaç için ağaç kesimi doğru değildir. Burada şu anda ciddi bir çevre kıyımı oldu. Buna acilen önlem alınmasını ve bu ağaç kesimine son verilmesini istiyorum. Bu alanın bir an önce düzeltilip, tekrar buranın ağaçlandırılmasını istiyoruz” dedi.