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İstanbul'da tepki çeken manzara! Otopark için ağaçları kestiler iddiası

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#Ağaç Kesimi#Sanayi Sitesi#İstanbul Başakşehir
İstanbulda tepki çeken manzara Otopark için ağaçları kestiler iddiası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 15:11

Başakşehir'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde otopark yapılması amacıyla çok sayıda ağacın kesildiği iddia edildi. Kesim yapılan alan dronla görüntülenirken, ağaç kesiminin otopark için yapıldığını iddia eden sanayi sitesi esnaflarından Hakkı Erçetin, "Amaç otopark, fakat ne olursa olsun hiçbir amaç için ağaç kesimi doğru değildir. Ağaç kesimine son verilmesini istiyorum. Bu alanın bir an önce düzeltilip, tekrar ağaçlandırılmasını istiyoruz” dedi.

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Olay, 13 Haziran Cumartesi günü Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 28 iş yerinin bulunduğu bölümde otopark oluşturmak amacıyla, yıllar önce dikilen ve zamanla büyüyerek bölgeye yeşil bir görünüm kazandıran çok sayıda ağaç kesildi.

İstanbulda tepki çeken manzara Otopark için ağaçları kestiler iddiası

Kesim işlemlerinin ardından alanda geniş boşluklar oluşurken, uzun yıllardır yeşil alan olarak kullanılan bölgede vatandaşların yürüyüş yaptığı ve dinlendiği belirtildi. Kesim yapılan alan dron ile havadan görüntülenirken, bölgedeki ağaçların önemli bölümünün kaldırıldığı görüldü.

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İstanbulda tepki çeken manzara Otopark için ağaçları kestiler iddiası

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'HİÇBİR AMAÇ İÇİN AĞAÇ KESİMİ DOĞRU DEĞİLDİR'

Ağaç kesimine tepki gösteren esnaf Hakkı Erçetin, “Bu bölgede, otopark amaçlı ciddi bir ağaç kesimi yapılmakta. Buraya 2000'li yıllarda ceviz ağaçları dikmiştik ve ciddi olarak ağaçlandırmıştık. Bölgenin en yeşil alanıydı. İnsanlar gelip oturuyordu, köpeklerini gezdiriyorlardı, dinleniyorlardı. Şu an ise sadece otopark amaçlı, ağaçlar kesildi.

İstanbulda tepki çeken manzara Otopark için ağaçları kestiler iddiası

OSB’ye ve yönetime şikayette bulundum fakat herhangi bir dönüş alamadım. Amaç otopark, fakat ne olursa olsun hiçbir amaç için ağaç kesimi doğru değildir. Burada şu anda ciddi bir çevre kıyımı oldu. Buna acilen önlem alınmasını ve bu ağaç kesimine son verilmesini istiyorum. Bu alanın bir an önce düzeltilip, tekrar buranın ağaçlandırılmasını istiyoruz” dedi. 

İstanbulda tepki çeken manzara Otopark için ağaçları kestiler iddiası

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#Ağaç Kesimi#Sanayi Sitesi#İstanbul Başakşehir

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