İstanbul'da tepki çeken görüntü... Uzun namlulu silahlarla asker eğlencesi

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Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Beykoz İlçesi, Hacıveli Sokağı ile Töre Çıkmazı'da akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen bir grup genç, oluşturdukları konvoy ile sokağı kapatarak saatlerce eğlendiler. Asker eğlencesinde iki kişi yanlarında getirdikleri uzun namlulu silah ile havaya rasgele açtı. Asker eğlencesine araçları ve motosikletleri ile gelen şahıslar ise kullandıkları araçların plakalarını çıkarıp, patinaj yaparak araçlarıyla duman çıkardılar. Araçlarına taktırdıkları sistemlerde yüksek ses yapan şahıslar, vatandaşları hem rahatsız edip, hem de canlarını tehlikeye attı. Magandaların yaptıkları o anlar ise yine grubun içindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Beykoz ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sokak üzerinde asker eğlencesi için toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Eğlencenin dozunu kaçıran gençlerden iki kişi yanında getirdiği uzun namlulu silah ile havaya ateş açtı.