İstanbul'da TEM'de TIR alev alev yandı

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Olay, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikameti Silivri mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan ve hurda taşınan 54 D 8251 plakalı TIR'ın şoför kabininde bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför, TIR'I Emniyet şeridine çekerek indi. İhbar üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu TIR'ın şoför kabininde çıkan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında TIR'da hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.