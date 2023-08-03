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İstanbul'da TEM'de TIR alev alev yandı

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#İstanbul#Silivri#TEM
İstanbulda TEMde TIR alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 12:48

Silivri'de seyir halindeyken yangın çıkan TIR kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu TIR'ın şoför kabininde çıkan yangın söndürüldü.

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Olay, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikameti Silivri mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan ve hurda taşınan 54 D 8251 plakalı TIR'ın şoför kabininde bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

İstanbulda TEMde TIR alev alev yandı

Durumu fark eden şoför, TIR'I Emniyet şeridine çekerek indi. İhbar üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu TIR'ın şoför kabininde çıkan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında TIR'da hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İstanbulda TEMde TIR alev alev yandı

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#İstanbul#Silivri#TEM

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