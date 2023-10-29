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İstanbul'da TEM'de peş peşe kaza: 6 yaralı

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#İstanbul#Sultanbeyli#TEM
İstanbulda TEMde peş peşe kaza: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 11:52

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda art arda 2 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 6 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu.

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Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada 34 EMR 11 plakalı cipin sürücüsü Emir Çandır, emniyet şeridindeki yol bakım aracını geçtikten sonra emniyet şeridinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

İstanbulda TEMde peş peşe kaza: 6 yaralı

Kazada park halindeki otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza yapan cip sürücüsü Emir Çandır ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda TEMde peş peşe kaza: 6 yaralı

Yaralılar sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu üzerinde bir süre sonra aynı istikamette başka bir kaza yaşandı.

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İstanbulda TEMde peş peşe kaza: 6 yaralı

Seyir halindeki otomobil sürücüsü, aynı yönde ilerleyen minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. 

İstanbulda TEMde peş peşe kaza: 6 yaralı

 

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#İstanbul#Sultanbeyli#TEM

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