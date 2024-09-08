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İstanbul'da TEM'de korku dolu anlar: TIR'ın dorsesi alev alev yandı

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#İstanbul#TEM#Ümraniye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 13:12

Ümraniye, TEM Bağlantı Yolu’nda tekstil yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri, TIR dorsesindeki yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

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Yangın, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu TEM Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre; Yusuf Kal yönetimindeki 996 ADY 02 Kazakistan plakalı tekstil yüklü TIR, Ankara istikametine ilerlediği sırada dorsesi bir anda alev aldı.

İstanbulda TEMde korku dolu anlar: TIRın dorsesi alev alev yandı

Alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsedeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, yangına köpüklü suyla müdahale etti.

İstanbulda TEMde korku dolu anlar: TIRın dorsesi alev alev yandı

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Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında TIR dorsesi hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbulda TEMde korku dolu anlar: TIRın dorsesi alev alev yandı

İstanbulda TEMde korku dolu anlar: TIRın dorsesi alev alev yandı

 

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#İstanbul#TEM#Ümraniye

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