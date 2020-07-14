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DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 00:10,Son Güncelleme:

İstanbul'da TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

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İstanbul'da TEM'de kaza! Trafik kilitlendi
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Gaziosmanpaşa Tem otoyolunda arkadan gelen otomobilin çarptığı minibüs yan yattı. Yan yatan minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, 22.30 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Küçükköy Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KU 9672 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden 34 AT 6719 plakalı Ahmet Aras yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücüsü Ahmet Aras, minibüsten kendi imkanlarıyla çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Ahmet Aras’ı ambulansa alarak tedbir amaçlı müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle Tem otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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