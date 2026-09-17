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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR yangını: Trafik yeniden açıldı

Güncelleme Tarihi:

#TEM#İstanbul#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 16:25

Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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Yangın, 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

İstanbulda TEM Otoyolunda TIR yangını: Trafik yeniden açıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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İstanbulda TEM Otoyolunda TIR yangını: Trafik yeniden açıldı

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli, yangına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

İlk etapta sürücü kendisi söndürmeye çalışıyor. Tabii yetersiz kalıyor. Daha sonra TIR'ı sağa çekiyor. Yangının sebebi henüz belli değil. Yangın şu an söndürüldü, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Esenyurt bölgesinde kara duman göründü. Şu an araçlar kontrollü olarak ilerliyor. Sürücünün sağlık durumu iyi.

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İstanbulda TEM Otoyolunda TIR yangını: Trafik yeniden açıldı

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#TEM#İstanbul#Trafik

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