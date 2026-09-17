İstanbul'da TEM Otoyolu'nda TIR yangını: Trafik yeniden açıldı

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Yangın, 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli, yangına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

İlk etapta sürücü kendisi söndürmeye çalışıyor. Tabii yetersiz kalıyor. Daha sonra TIR'ı sağa çekiyor. Yangının sebebi henüz belli değil. Yangın şu an söndürüldü, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Esenyurt bölgesinde kara duman göründü. Şu an araçlar kontrollü olarak ilerliyor. Sürücünün sağlık durumu iyi.

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