İstanbul’da teleferik seferleri geçici olarak durduruluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgını nedeniyle vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya çalışıyor. Bu nedenle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90 oranında azaldı.

Çoğunlukla turistik olarak kullanılan teleferik hatlarının seferleri, 25 Mart 2020 Çarşamba itibariyle geçici olarak durduruluyor.

Kadıköy-Moda Tramvayı’nda sefer aralıkları uzadı

Daha çok yaşlı nüfusun kullandığı T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda da yolcu sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu nedenle 10 dakikada bir yapılan seferler 25 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle 20 dakikada bir gerçekleşecek.



