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İstanbul’da tekstili bırakıp Samsun'da çiftçi oldu: Aronya ve çileğe talep yetişmiyor

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#Aronya Üretimi#Çilek Bahçesi#Doğal Üretim
İstanbul’da tekstili bırakıp Samsunda çiftçi oldu: Aronya ve çileğe talep yetişmiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 09:46

İstanbul'daki yaşamını geride bırakıp Samsun'un Kavak ilçesine yerleşen üniversite mezunu Birsen Yıldız, kurduğu 25 dönümlük bahçede aronya ve çilek üretiyor. Yoğun talep üzerine Yıldız, gelecek yıl üretim alanını büyütmeyi hedefliyor.

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Kavak Ahırlı Mahallesi'nde satın aldıkları arazinin 17 dönümünde aronya, 1,5 dönümünde ise çilek üretimi yapan üniversite mezunu iki çocuk annesi Birsen Yıldız, özellikle çileğe yönelik yoğun talep nedeniyle gelecek yıl üretim alanını genişletmeyi planlıyor. Aronya üretimini tercih etme nedenini anlatan Yıldız, çilek üretimine ise aronya bahçesi verime geçene kadar masrafları karşılayabilmek amacıyla başladıklarını söyledi.

İstanbul’da tekstili bırakıp Samsunda çiftçi oldu: Aronya ve çileğe talep yetişmiyor

Yıldız, "Aronya üçüncü yılında verime geçiyor. Çilek üretimine başlamamızın sebebi, aronya bahçemizin masraflarını karşılayabilmekti. Geçen yıl don nedeniyle bir miktar zararımız oldu. Buna rağmen ürün alabildik ve satışını yaptık. Bu yıl ise aronya bahçemiz verime geçti" dedi.

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İstanbul’da tekstili bırakıp Samsunda çiftçi oldu: Aronya ve çileğe talep yetişmiyor

"TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ"

Bu yıl ürünlere olan ilginin beklediklerinden daha fazla olduğunu belirten Yıldız, "Şu anda taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Daha fazla insana ulaşabilmek ve gelen talepleri karşılayabilmek için üretim alanımızı büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul’da tekstili bırakıp Samsunda çiftçi oldu: Aronya ve çileğe talep yetişmiyor

Üretim alanlarında kimyasal gübre kullanmadıklarını belirten Yıldız, doğal üretime önem verdiklerine dikkat çekti. Aronyanın taze tüketilebildiğini ve kurutularak da değerlendirilebildiğini anlatan Yıldız, vatandaşların isterlerse ürünlerini doğrudan bahçeden kendilerinin de toplayabileceğini söyledi. Yıldız, "Vatandaşlarımız gelip bahçemizden kendi ürünlerini toplayabilir. Amacımız kaliteli ürünler yetiştirerek daha fazla insana ulaşmak" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da tekstili bırakıp Samsunda çiftçi oldu: Aronya ve çileğe talep yetişmiyor

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GELECEK YIL ÇİLEK BAHÇESİ BÜYÜTÜLECEK

Çilek üretiminden de olumlu sonuç aldıklarını belirten Birsen Yıldız, yoğun talep nedeniyle gelecek yıl çilek bahçesini büyütmeyi planladıklarını açıkladı. Yıldız ailesi, Kavak ilçesi Ahırlı Mahallesi'ndeki arazilerinde aronya ve çilek üretimini artırarak daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

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#Aronya Üretimi#Çilek Bahçesi#Doğal Üretim

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