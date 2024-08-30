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İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın: 3 saatte söndürüldü

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#İstanbul#Bağcılar#İtfaiye
İstanbulda tekstil fabrikasında yangın: 3 saatte söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 04:22

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı dokuma fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'ta bulunan iplik dokuma fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede üst katlara da sıçrayan yangında, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekledi.

İstanbulda tekstil fabrikasında yangın: 3 saatte söndürüldü

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu fabrikada çıkan söndürüldü. Ekipler, yangının fabrikada uzun süre soğutma çalışması yaptı.

İstanbulda tekstil fabrikasında yangın: 3 saatte söndürüldü

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Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#İstanbul#Bağcılar#İtfaiye

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