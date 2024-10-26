İstanbul'da tekel bayisinden veresiye alışveriş isteği kabul edilmeyince saldırdı

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Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Tekel bayiine gelen bir kişi veresiye alışveriş yapmak istedi. Tekel ürünlerini veresiye satamayacaklarını belirten iş yerinde bulunanlarla tartışmaya giren kişi iddiaya göre küfür edip saldırdı. İş yerindekiler de karşılık verince kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan aynı şüphelinin daha önce de iş yerine gelerek buzdolabının açık olup olmadığını kontrol ettiği güvenlik kamerasına yansıdı.