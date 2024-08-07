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İstanbul'da tehlike yeniden baş gösteriyor! Seviye yüzde 55.6! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok iyi durumda değiliz

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#İstanbul#Baraj#Baraj Su Seviyeleri
İstanbulda tehlike yeniden baş gösteriyor Seviye yüzde 55.6 Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok iyi durumda değiliz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 09:49

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar etkili olmuştu. Yetersiz yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı alarm vermeye başladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, seviyenin son 10 yılın en düşük 3. seviyesi olduğunu açıkladı.

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Megakentteki baraj gölleri 2023 yazında kritik seviyelere inmiş ve susuzluk tehlikesi baş göstermişti. Bu yaz da barajlardaki doluluk oranı alarm vermeye başladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 55,6 olduğunu ve bu değerin son 10 yılın en düşük 3. seviyesi olduğunu açıkladı. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Çok iyi durumda değiliz." dedi. Su tasarrufuna devam edilmesi gerektiğini söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul içme suyu barajlarında doluluk oranı %55.6 Bu değer son 10 yılın (2015-2024) en düşük 3. seviyesi. Geçen yıla göre 309 bu sene 486 milyon m3. Çok iyi durumda değiliz. Su tasarrufuna devam.

İstanbulda tehlike yeniden baş gösteriyor Seviye yüzde 55.6 Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok iyi durumda değiliz

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İstanbul'daki barajların doluluk oranı güncel olarak şu durumda:

BÜTÜN BARAJLARDAKİ SEVİYE: %55.65

ALİBEY BARAJI: 23.31
BÜYÜKÇEKMECE: 53,03
DARLIK: 58,59
ELMALI: 61,79
ISTRANCALAR: 32,5
KAZANDERE: 24,99
PABUÇDERE: 36,55
SAZLIDERE: 52,5
TERKOS: 69,62
ÖMERLİ: 59,61

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#İstanbul#Baraj#Baraj Su Seviyeleri

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