İstanbul'da tehlike çanları çalıyor! Prof. Dr. Şen açıkladı: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beklenen yağış miktarı gelmiyor bir türlü. Geçen hafta bir yağış oldu İstanbul'da. Baktığımız zaman bu yağışın barajlardaki doluluk oranına etki etmediğini görüyoruz. Her gün 3 milyon metre küplük su veriliyor şehre, dolayısıyla anca onu karşıladı. Bundan sonraki haftaya da bakıyoruz. 5 gün de yağış yok İstanbul'da. Belki de 7-8 gün yağış yok. Dolayısıyla yağışlar kafi değil. Bu mevsimde barajlardaki doluluk oranlarının sürekli yükselmesi lazımdı. Kasım ayında bu doluluk oranlarının yüzde 30'un üzerinde olması lazımdı.

İstanbul'da 4 tane büyük bir baraj var. Bunlardan bir tanesi Ömerli Barajı, Terkos Barajı, Büyükçekmece Barajı ve Sazlıdere Barjı büyük barajlar içerisinde. Önemli olan bunun içindeki su miktarıdır. Kullanılabilir su miktarıdır. Geçen hafta 200 milyon metre küptü. Bu hafta bakıyoruz 185 milyon metre küpe kadar düşmüş. Dolayısıyla her geçen gün azalmaya devam ediyor.

"İSTANBUL'UN 50 GÜNLÜK SUYU VAR"

185 milyon metreküp su var. Bunun dip suyunu ayıralım. Yüzde 10 civarında bir dip suyu vardır. Demek ki 150 milyon metreküp civarında ortalama bir su miktarı var. Günde 3 milyon metreküp su verildiğine göre şehre, demek ki mevcut 50 günlük suyu var. Bu şekilde yağmur yağarsa ancak günlük ihtiyacını karşılıyor.

"FELAKET OLUR"

Bu şekilde 50 günlük su kalmış bir şekilde önümüzdeki yaza başlarsak işte felaket o zaman. Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Önümüzde yağışlı periyot var ama ekim ayı da kasım ayı da yağışlı periyottu ama olmuyor. Risk devam ediyor. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir.

Melen'den gelen su önemli. Melen'de debi arttı. O biraz nefes aldırıyor İstanbul'a."