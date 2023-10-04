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İstanbul'da tefecilere operasyon: 14 gözaltı

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#İstanbul#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı
İstanbulda tefecilere operasyon: 14 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 12:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Tefecilere yönelik operasyonları sosyal medya hesabından duyuran Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suçu kapsamında yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek.

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#İstanbul#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı

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