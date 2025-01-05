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İstanbul'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü

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#Büyükçekmece#Deniz#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İstanbulda tedirgin eden müsilaj görüntüsü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 09:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uyarısının ardından İstanbul'ın Büyükçekmece ilçesinde Kumburgaz'da hobi amaçlı zıpkınla dalgıçlık yapan vatandaş, denizin 1 buçuk metre derinliğindeki müsilajı su altı kamerasıyla kaydetti. Cafer Cantürk, 'Çok iç açıcı bir manzara ile karşılaşmadım açıkçası. Yüksek miktarda müsilaj olduğunu fark ettim. Bu manzara ile daha önce karşılaşmamıştım.' ifadelerini kullandı.

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Büyükçekmece'de yaşayan Cafer Cantürk, 1 Ocak sabahı hobi amacıyla Kumburgaz'dan denize daldı. Cantürk daldığı yerden 1 buçuk metre kadar derinde deniz salyası olarak bilinen müsilaj manzarası ile karşılaştı.

Yer yer yoğunlaşan müsilaj görüntüleri Cantürk tarafından su altında kamera ile kaydedildi. Görüntüler, geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında oluşan üzücü manzaraları akıllara getirdi.

Öte yandan dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul dahil toplam 7 ile müsilaj konusunda uyarıda bulunulmuş, söz konusu çevre afetinin tekrarlanmaması için ileri arıtma tesislerinin bir an önce devreye alınması gerekliliği vurgulanmıştı.

“çok üzüldüm gerçekten”

Deniz dibindeki müsilaj görüntülerini kaydeden vatandaş Cafer Cantürk, “1 Ocak sabahı buraya geldim avlanmak için. Denize ilk girdiğimde yerde bir tabaka fark ettim bunu ilk başta yosun tabakası gibi algıladım ama daha sonra ilerledikçe suyun içinde olayın çok farklı boyutlarda olduğunu düşünmeye başladım.

İstanbulda tedirgin eden müsilaj görüntüsü

Çok iç açıcı bir manzara ile karşılaşmadım açıkçası. Yüksek miktarda müsilaj olduğunu fark ettim. Bu manzara ile daha önce karşılaşmamıştım. Bu mevsimlerde de bu kadar çok müsilaj olmadığını da söylemişlerdi daha önce dalanlar. Müsilaj dışında derinlerde çok bir kirlilik yoktu ama bu kirliliğe bağlı olarak ortaya çıkan bir şey. Atık suların denizden derine verilmesi vesaire söz konusuyla ortaya çıkıyor.

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Bunları uzmanlar zaten yıllardır dile getiriyor. Çok üzüldüm gerçekten. Yüzeyde herhangi bir şey yok ama bu daha önceki senelerde karşılaştığımız manzaraya benziyor. Bu denizin dibinde oluşuyor zaten denizin dibinde öldükten sonra yüzeye çıkan ölüsünü görüyoruz deniz yüzeyinde” dedi.

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#Büyükçekmece#Deniz#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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