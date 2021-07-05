İstanbul'da tedirgin eden görüntü

Bir zamanlar balık tutulan Riva Deresi bugünlerde kirlilik içinde. Dere içinde kepçelerle temizlik çalışmaları yapıldı fakat sonuç alınamadı. Bugün gelinden noktada kokudan yanında durulmuyor.

Bozhane köylüleri derenin neden kirli olduğunu bulmak için sudan numune aldı bir inceletti. 31 Mayıs 2021’ de alınan numunelerin inceleme sonuçları çıktı.

Köy muhtarı sonuçları ilk olarak CNN TÜRK ile paylaştı: Burada yaşam yok dere bitmiş, dere ölmüş artık. Sonuçlarda şöyle bir ibare var kentsel atıklar ve saanayi atıkları nedeniyle deri ölmüş yani

Numune sonucunda Riva Deresi’nin ‘Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre 3. sınıf düzeyinde olup, “kirlenmiş su” olarak değerlendirildiği belirtilmiş. Köylüler incelenen suyun kirliliğinin kanıtlandığı ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyor.

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