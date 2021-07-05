MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da tedirgin eden görüntü
GeriGündem İstanbul'da tedirgin eden görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 05.07.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

İstanbul'da tedirgin eden görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Beykoz’da bulunan Riva Deresi'nde kirlilik devam ediyor. Riva Deresi kenarında bulunan Bozhane Köyü sakinleri sudan numune alıp inceleme yaptırdı. Analiz sonuçlarına göre dere şu an ‘kirlenmiş su’ statüsünde. Detaylar CNN TÜRK muhabiri Samet Güner ve Yasin Kamaloğlu’nun özel haberinde.

Bir zamanlar balık tutulan Riva Deresi bugünlerde kirlilik içinde. Dere içinde kepçelerle temizlik çalışmaları yapıldı fakat sonuç alınamadı. Bugün gelinden noktada kokudan yanında durulmuyor.

Bozhane köylüleri derenin neden kirli olduğunu bulmak için sudan numune aldı bir inceletti. 31 Mayıs 2021’ de alınan numunelerin inceleme sonuçları çıktı.

Köy muhtarı sonuçları ilk olarak CNN TÜRK ile paylaştı: Burada yaşam yok dere bitmiş, dere ölmüş artık. Sonuçlarda şöyle bir ibare var kentsel atıklar ve saanayi atıkları nedeniyle deri ölmüş yani

Numune sonucunda Riva Deresi’nin ‘Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre 3. sınıf düzeyinde olup, “kirlenmiş su” olarak değerlendirildiği belirtilmiş. Köylüler incelenen suyun kirliliğinin kanıtlandığı ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyor.

Müsilaj kâbusunda son durum
Müsilaj kâbusunda son durum!

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi