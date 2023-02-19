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İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 8 bin 618’i taburcu edildi

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#İstanbul Valiliği#Depremzede#Taburcu
İstanbulda tedavi gören depremzedelerden 8 bin 618’i taburcu edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 20:52

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen ve hastanelerde tedavi altına alınan 9 bin 875 vatandaştan 8 bin 618’inin taburcu edildiğini bildirdi.

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İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastadan 8 bin 618’i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadeleri yer aldı.

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#İstanbul Valiliği#Depremzede#Taburcu

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