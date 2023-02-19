İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 8 bin 618’i taburcu edildi

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İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastadan 8 bin 618’i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadeleri yer aldı.
⏰19.30 itibarıyla, #İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9⃣.8⃣7⃣5⃣ hastamızdan— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2023
8⃣.6⃣1⃣8⃣'i taburcu oldu.
Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum.#BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/cSwMVNbRZm