İstanbul’da TDT Dışişleri buluşması

Haberin Devamı

Toplantıya Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan’ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın dışişleri bakanları katılacak.

ERDOĞAN BAKANLARI KABUL EDECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre toplantıda, Teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak; küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişareler yapılacak. Toplantı kapsamında Bakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca konuk heyet başkanlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıda yapacağı konuşmada, uluslararası sistemin barış ve istikrar üretmekte zorlandığı bir dönemde Türk dünyası ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapması bekleniyor. Bakan Fidan’ın konuşmasında ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı izolasyonun sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekeceği de belirtiliyor.