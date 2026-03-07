×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da TDT Dışişleri buluşması

Güncelleme Tarihi:

#TÜRK Devletleri Teşkilatı#Hakan Fidan#TDT
İstanbul’da TDT Dışişleri buluşması
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bugün İstanbul’da düzenlenecek.

Haberin Devamı

Toplantıya Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan’ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın dışişleri bakanları katılacak.

ERDOĞAN  BAKANLARI KABUL EDECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre toplantıda, Teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak; küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişareler yapılacak. Toplantı kapsamında Bakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca konuk heyet başkanlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıda yapacağı konuşmada, uluslararası sistemin barış ve istikrar üretmekte zorlandığı bir dönemde Türk dünyası ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapması bekleniyor. Bakan Fidan’ın konuşmasında ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı izolasyonun sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekeceği de belirtiliyor.      

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜRK Devletleri Teşkilatı#Hakan Fidan#TDT

BAKMADAN GEÇME!