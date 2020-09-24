İstanbul'da tarihi okulun müdürü değişti!

HER yıl binlerce liselinin okumak için hayal ettiği Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde bir süredir tartışmalar artmıştı. 2015 yılında bu göreve atanan Necati Yener ile okul aile birliği yöneticileri ve bazı veliler arasındaki gerilim, kimi zaman davalara da konu oldu.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DÜN AÇIKLANDI

Bir grup veli, okul müdürünün görevden alınması için geçen günlerde hem İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. Beklenen değişiklik ise dün gerçekleşti.

Okul müdürü Necati Yener, yerini İstanbul Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı Cafer Çilenti’ye bıraktı. Yener ise, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapacak.

8 VELİ DAVACI OLDU

Öte yandan, bir kısım velinin şikâyeti sonrası eski müdür Necati Yener hakkında açılan ‘hakaret ve basit tehdit’ suçlaması ile açılan davasının bir sonraki duruşması ise 28 Eylül’de görülecek. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 8 veli şikâyetçi olarak yer alıyor.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin bulunduğu Fatih Cağaloğlu’ndaki bina 1850 yılından bu yana okul olarak hizmet veriyor.



Eski Müdür Necati Yener ile yeni müdür Cafer Çilenti



