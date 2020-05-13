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Murat SOLAK- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

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İstanbul Şişli'de bir sanatevine düzenlenen operasyonda 78 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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  • Hepsi İstanbulda ele geçirildi
  • Hepsi İstanbulda ele geçirildi
  • Hepsi İstanbulda ele geçirildi
  • Hepsi İstanbulda ele geçirildi
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Tarihi eser kaçakçılığı yaptığına yönelik bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık yaptığı öğrenilen bir kişiyi iki aylık takibe aldı. Yapılan takip sonucunda ekipler Şişli'de bir sanat evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda toplam 78 parçadan oluşan Osmanlı dönemine ait 170 cm uzunluğunda cam vitray,  İznik ve Çanakkale Seramik örnekleri, kilise ikon örnekleri, Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer gibi tarihi eserler ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürürken ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

İstanbulda tarihi eser operasyonu

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