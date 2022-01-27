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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 762 adet tarihi eser ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 16 ve 22 Ocak tarihinde Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy'de tespit edilen ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.

İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 388 adet Helenistik, Osmanlı dönemine ait gümüş sikke, Geç Bizans Dönemine ait sikkeler, 41 adet çeşitli metal malzemeli objeler, ahşap saplı balçak olarak tabir edilen kılıç ve bu kılıca ait kılıf, 134 adet farklı dönemlere ait kurşun mühür, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği düşünülen çeşme başı, 3 adet Osmanlı dönemine ait pirinç Alembaşı, 4 adet Osmanlı Dönemine ait pirinç ve bronz malzemeli şamdan, 1 adet mavi renkte üzeri işlemeli tabak, 175 adet Osmanlı Dönemine ve Türk İslam Dönemine ait olduğu düşünülen üzerinde kağıt veya değerli parşömen kağıtları, 9 adet Osmanlı Dönemine ve Türk İslam Dönemine ait olduğu düşünülen üzerinde Osmanlıca ve Arapça yazılar olduğu düşünülen hat levhalar etrafı altın varaklı çerçeve ile bezenmiş cam ile çerçevelenmiş içindeki hat levhalar, 5 adet Osmanlı Dönemine ait olduğu düşünülen etrafı yeni malzemeli cam çerçeve ile bezenmiş fermanlar, olmak üzere 762 adet tarihi eser ele geçirildi.

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İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Tarihi eserler incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen malzemeler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon

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