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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

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#Tarihi Eser#Tarihi Eser Kaçakçılığı#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 12:16

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17'inci yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ile Geç Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 Mart Cuma günü Fatih ve Ümraniye'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon

KILIÇLAR, HANÇERLER VE SİKKELER

Baskın yapılan adreslerde, 17'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ile Geç Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boy ve ebatlarda 5 kılıç, 1 taşınmaz kapı kanadı parçası, 1 gerdanlık ucuna takılı halde 17 Geç Osmanlı dönemi sikkesi, bir II. Abdülhamid tuğralı madalyon, bir III. Selim dönemine ait olduğu tarihlendirilen gümüş sikke, kınına takılı vaziyette sedef ve minai işlemeli 17 Geç Dönem Osmanlı tarihli kılıçlar, Geç Osmanlı dönemine tarihlendirilen 7 hançer, sedef işlemeli 2 kale tüfeği, 1 piştov tabanca, 1 sedef kakma tömbeki ve 10 Geç Osmanlı dönemi ve Erken Cumhuriyet dönemine tarihlendirilen toplu tabanca olmak üzere toplamda 144 parça 17 ve 18'inci yüzyıla tarihlendirilen eser ele geçirildi.

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İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbulda tarihi eser kaçakçılarına operasyon

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#Tarihi Eser#Tarihi Eser Kaçakçılığı#İstanbul

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