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İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı! Altın kaplama yazılı kitap ele geçirildi

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#İstanbul#Tarihi Eser#Tarihi Eser Kaçakçılığı
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı Altın kaplama yazılı kitap ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 13:09

İstanbul’da tarihi eser satmak için müşteri aradıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarmanın iki adrese düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen iki kitap, bir muhafaza, bir belge, bir ikona ve beş sikke ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasında, yasa dışı yollarla temin ettikleri değerlendirilen tarihi eserleri satmak için İstanbul’da müşteri arayan şüphelileri tespit etti. Ekiplerin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ALTIN KAPLAMA YAZILI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, deri üzerine altın kaplama İbranice yazılar bulunan 38 sayfalık bir kitap ile deri kaplı, 32 papirüs sayfasından oluşan dini motifli bir kitap ele geçirildi. Ekipler ayrıca üzerinde Meryem Ana ve Hz. İsa motifleri bulunan altın yazmalı bir muhafaza, deri üzerine İbranice yazılmış bir belge, bir metal ikona ve beş sikke buldu.

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#İstanbul#Tarihi Eser#Tarihi Eser Kaçakçılığı

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