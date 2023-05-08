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İstanbul’da tarihi eser baskını

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#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon
İstanbul’da tarihi eser baskını
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, aralarında ok uçları, heykelcik, sikkeler ve kasenin de bulunduğu  86 parça tarihi eser ele geçti.

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2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Tarihi eserlerin Küçükçekmece ve Ümraniye’deki bazı adreslerde gizlendiği belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından adreslere baskın düzenlendi.

86 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ok uçları, sikkeler, yüzük, kase ve heykelciğin de arasında bulunduğu 86 parça tarihi eser ele geçti. Gözaltına alınan 2 kişi, ‘tarihi eser kaçakçılığı’ suçlamasıyla yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon

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