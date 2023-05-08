İstanbul’da tarihi eser baskını

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2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Tarihi eserlerin Küçükçekmece ve Ümraniye’deki bazı adreslerde gizlendiği belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından adreslere baskın düzenlendi.



86 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ok uçları, sikkeler, yüzük, kase ve heykelciğin de arasında bulunduğu 86 parça tarihi eser ele geçti. Gözaltına alınan 2 kişi, ‘tarihi eser kaçakçılığı’ suçlamasıyla yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldı.



