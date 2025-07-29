İstanbul'da tapu müdürlüğünde yangın paniği

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Şişli Belediyesi binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükselmesi nedeniyle yangın sistemi uyarısı devreye girdi.

Bazı çalışanlar alarm çalmasıyla binadan dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi de yapıldı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıkan çalışanlar yeniden binaya döndü.