×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da tapu müdürlüğünde yangın paniği

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Yangın
İstanbulda tapu müdürlüğünde yangın paniği
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 13:58

Şişli Belediye binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı ardından da duman tahliyesi yapıldı. Kısa süreli panik yaşayan çalışanlar ise, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından binaya döndü.

Haberin Devamı

Şişli Belediyesi binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükselmesi nedeniyle yangın sistemi uyarısı devreye girdi.

İstanbulda tapu müdürlüğünde yangın paniği

Bazı çalışanlar alarm çalmasıyla binadan dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi de yapıldı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıkan çalışanlar yeniden binaya döndü.

İstanbulda tapu müdürlüğünde yangın paniği

İstanbulda tapu müdürlüğünde yangın paniği

İstanbulda tapu müdürlüğünde yangın paniği

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Şişli#Yangın

BAKMADAN GEÇME!